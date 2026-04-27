«Никаких гонораров не получал никто». Шифрин признался, что работал в «Аншлаге» бесплатно

Ефим Шифрин впервые откровенно и подробно рассказал, по какой причине ушел из юмористической передачи «Аншлаг» и решил подать на нее в суд. Артист поделился личными переживаниями с Лерой Кудрявцевой в студии программы «Секрет на миллион».

Как признался Шифрин, его решение покинуть проект стало для него естественным завершением длинного пути. Он пояснил, что у любой истории есть старт, развитие и финал, и он счел, что благополучно дошел до конца. Однако на этом этапе его начало расстраивать множество моментов.

«За все время работы в „Аншлаге“ никто из участников не получал никаких гонораров, в отличие от того, что думали о нас зрители. Вообще никаких. Мы ничего не получали», — заявил артист.

Шифрин отметил, что пришел в передачу уже состоявшимся артистом, отработал там много лет, но в какой-то момент осознал: «продолжать находиться в таком унизительном положении невозможно». К ведущей Регине Дубовицкой у него претензий нет — они по сей день сохраняют дружеские отношения. Однако творческая составляющая шоу, по его словам, серьезно деградировала, и он не желал, чтобы его имя по-прежнему ассоциировали с этой передачей.

На «Аншлаг» Шифрин подал в суд из-за того, что программа продолжала демонстрировать его старые номера без его согласия. Он пытался уладить конфликт миром, но договориться не удалось. В итоге артист выиграл процесс, хотя, по его собственному признанию, «обсуждать это неприятно».

