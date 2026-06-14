Сможет ли Овечкин сыграть за сборную России после ухода из «Вашингтона»? Мнение Ротенберга

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о возможном продолжении карьеры Александра Овечкина в сборной России. По словам функционера, нападающий, даже после завершения действующего контракта с «Вашингтон Кэпиталз», способен выступать на высоком уровне и приносить пользу национальной команде. Его мнение приводит интернет-портал nashhockey.ru.

Соглашение Овечкина с клубом НХЛ истекает в сезоне 2025/26. К тому моменту он отыграет за «столичных» 21 год. Ротенберг отметил, что физические данные и игровой интеллект хоккеиста позволяют ему не только оставаться в форме, но и быть лидером.

Заявление Ротенберга, однако, вызвало неоднозначную реакцию в спортивных кругах. Многие эксперты и болельщики восприняли его слова скептически, указав на возраст игрока (40 лет) и высокую конкуренцию в сборной. Кроме того, поднялся и политический пласт: обсуждается, как возможное возвращение Овечкина отразится на международных спортивных связях России, учитывая нынешнюю ситуацию в мировом спорте.

Ранее Александр Овечкин «собрал» идеального российского хоккеиста из шести игроков.