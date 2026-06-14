Раскрыт предельный срок хранения любимого летнего блюда россиян

Любителям летнего супа стоит поторопиться. Гастроэнтеролог Елена Бутенко в беседе с «Лентой.ру» предупредила: даже в холодильнике заправленная окрошка сохраняет безопасность не дольше шести часов. А если блюдо простоит в тепле больше часа, можно смело готовиться к знакомству с токсинами.

Окрошка — символ русских дач и жарких полдней — таит в себе скрытую угрозу. Врач раскрыла шокирующие цифры: предельный срок хранения этого блюда в холодильнике составляет всего 12 часов. Но и это еще не все.

Специалист объяснила: летом враг невидим, но активен. Бактерии, выделяющие токсины, начинают размножаться в продуктах уже через несколько часов пребывания при комнатной температуре. Особенно быстро этот процесс идет в жару. Поэтому оставлять миску с окрошкой на столе дольше одного часа — опасная идея, даже если ингредиенты были идеально свежими.

Однако главный нюанс кроется в степени готовности блюда. Доктор Бутенко детально расписала сроки годности в зависимости от состава:

Сухая нарезка (вареные овощи без заправки и мяса) может продержаться в холодильнике до двух суток.

С мясом или колбасой срок сокращается до 24 часов. Животный белок ускоряет порчу.

Полностью заправленная окрошка — с квасом, кефиром, таном или айраном — абсолютный рекордсмен по скорости умирания. Ее, по словам врача, желательно употребить в течение шести часов. И это при условии, что кастрюля все это время стояла на полке холодильника при температуре от +2 до +4 градусов.

Врач подчеркивает: санитарные нормы — вещь полезная, но на практике срок годности зависит от слишком многих переменных. Качество колбасы, чистота рук повара, температура в конкретной камере холодильника — все это может сократить и без того маленькие часы. Летом риск подхватить кишечную инфекцию от вчерашнего обеда возрастает многократно. Главный совет от гастроэнтеролога прост: готовить ровно столько, сколько можно съесть за один присест. И не оставлять остатки на завтра.

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