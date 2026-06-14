Русские руки не спрятать: иностранцы вычисляют россиянок в Европе по одной детали

Стойкий маникюр, выразительный макияж и натуральный мех — вот три кита, на которых держится узнаваемость россиянок за границей. Тревел-блогерша Елена, вернувшись из поездки по Европе, поделилась наблюдениями, чем девушки из РФ отличаются от местных жительниц и почему привлекают внимание европейских мужчин. Об этом пишет Lenta.ru , ссылаясь на пост автора в «Лайк Трэвел Путешествия».

Путешественница Елена, автор блога «Лайк Трэвел Путешествия» на популярной платформе, устроила разбор межкультурных различий. По ее словам, россиянки в Европе не теряются в толпе, а наоборот — выделяются настолько ярко, что иностранцы замечают это сразу.

Что же говорят европейские мужчины, согласно блогерше? Они отмечают: у русских девушек макияж заметный, но в меру. Никакой клоунской раскраски, только выразительные акценты. Но главное, на что падает взгляд, — это женские руки.

«Такого маникюра, как у нас, нет ни у кого», — передает Елена впечатления жителей Старого Света.

В чем же проигрывают местные красавицы? Блогерша объясняет: европейки либо игнорируют нейл-арт полностью, что создает «ощущение неухоженности», либо перегибают палку с макияжем. Вместо дневного макияжа некоторые выдают ночной клуб или профессиональную фотостудию. Итальянки, например, по словам тревел-блогерши, обожают черную подводку глаз. Причем этот прием используют не только юные особы, но и дамы почтенного возраста.

Зимний гардероб — еще одна зона контраста. Путешественница обратила внимание: только женщины из России гуляют по Европе в шубах из натурального меха. Местные модницы предпочитают пуховики или верхнюю одежду из искусственных материалов. Практичность против роскоши — и этот выбор сразу бросается в глаза на заснеженных улицах.

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