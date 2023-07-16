Ночной забег состоялся в парке имени Ю. А. Гагарина в подмосковной Шатуре

Ребята разных возрастов с зажженными фонариками приняли участие в ночном забеге, состоявшемся в шатурском городском парке им. Ю. А. Гагарина в рамках проекта «Ночь в парке».

«Праздник „Ночь в парке“ предоставляет возможность каждому принять участие в спортивном мероприятии. Этот забег способствует укреплению здоровья и поддержанию активного образа жизни вне зависимости от возраста и физической подготовки», — рассказал директор парка Сергей Булавкин.

Отмечается, что участники освещали светом своих фонариков темные тропинки и скрытые уголки парка, создавая атмосферу загадочности и приключений. Весь парк был наполнен энергичной атмосферой и радостными криками детей, которые наслаждались бегом под луной и звездами. В финале победителям были вручены памятные подарки.