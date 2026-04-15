«Ноги разной длины и ступня 48-го размера»: Яну Рудковскую высмеяли за фотошоп на снимках с Мальдив

Продюсер Яна Рудковская, известная своей любовью к роскоши и ярким образам, снова оказалась в центре скандала. На этот раз — из-за фотографий с пляжного отдыха на Мальдивах. Казалось бы, что может быть безобиднее отпускных снимков? Но не в случае с женой Евгения Плющенко, пишет Super.ru.

На опубликованных кадрах продюсер позирует на песке в розовом и разноцветном купальниках. На некоторых фото она повернулась спиной к камере. Но именно эти, казалось бы, обычные пляжные снимки вызвали волну жесткой критики. Подписчики принялись буквально с лупой изучать пропорции тела Рудковской. И вердикт был единодушным: фотошоп, и еще раз фотошоп.

«Почему у нееноги не пропорциональны телу и ступня 48-го размера?», «Руки и ноги разной длины», «Зачем так себя фотошопить? Есть люди, которые отдыхают с вами в одном месте», — возмущались комментаторы.

Нашлись и те, кто высказался более жестко: «Чистой воды фотошоп! У нее ноги наполовину короче!» и «Неужели сама не понимает, что выглядит смешно с таким фотошопом?». В общем, отдых удался, а вот репутация безупречного вкуса — не очень.

Напомним, что это не первый случай, когда Рудковская привлекает внимание публики не только своими достижениями, но и любовью к роскоши. Ранее она останавливалась в люксе петербургского отеля, стоимость которого составляла почти 1 млн рублей за сутки.

Что ж, видимо, на Мальдивах Яна решила не изменять себе: дорогой отдых, яркие купальники и, увы, излишнее увлечение ретушью.

