Новичок «Спартака» Парада рассказал о первых впечатлениях о клубе

Красно-белые подписали четырехлетний контракт с защитником «Алавеса», заплатив испанскому клубу €5+1 млн.

Парада признался, что большую роль в его переходе сыграл тот факт, что в «Спартаке» спортивный директор и главный тренер — испанцы, Франсис Кахигао и Хуан Карлос Карседо. Они лично контактировали с ним перед трансфером и посвятили футболиста во все детали.

«Был польщен, когда возник такой вариант. Я знал о «Спартаке», потому что он часто выступал в еврокубках. В курсе, что это самый титулованный клуб России. Поэтому было очень приятно получить это предложение. С самого начала подумал, что это хорошая идея и что хотел бы приехать. И вот все получилось: я здесь», — сказал Парада.

Испанец заявил, что готов начать работу и помочь «Спартаку» выиграть первый трофей.

«Спартак» начнет сезон уже 18 июля матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Первую игру в РПЛ красно-белые проведут 25 июля против «Родины».