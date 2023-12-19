Новогодние программы подготовили в подмосковном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово»

В пятницу на этой неделе в «Усадьбе Лопасня-Зачатьевское», филиале государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово», стартует новогодняя программа «Елка в дворянской усадьбе», она будет идти до конца выходных. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

Посетителей программы ждут игры XIX века, мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек, сказка из «волшебного фонаря», встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кроме того, они увидят новый спектакль Мелиховского театра по сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». На следующей неделе в чеховской усадьбе пройдет программа «Елка в Мелихове. Петя и тайна волшебных часов», в рамках которой пройдут спектакль, встреча с Дедом Морозом и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.

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