Новый сезон фестиваля «Город танцует в парках» состоится в Подмосковье

В Подмосковье стартует второй Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина рассказала, что очный этап фестиваля пройдет с мая по июнь на территории тридцати парков Подмосковья и завершится масштабным гала-концертом в сентябре. Данный проект дает возможность выступить на сцене любому танцевальному коллективу Подмосковья в составе от 2 до 25 человек, возраст участников от 10 до 25 лет, независимо от профессиональной подготовки, прошедшим предварительный дистанционный отбор.

Глава ведомства Василий Кузнецов напомнил, что в прошлом году фестиваль охватил 35 городских округов и собрал 98 тысяч посетителей. В прошлом году заключительный гала-концерт собрал 37 команд-финалистов в Пестовском парке Балашихи. Его зрителями стали порядка 12 тысяч человек, а победителем был объявлен танцевальный коллектив Marvel Crew из Серпухова.