Не только перелеты: гематолог раскрыл бытовые факторы, ведущие к тромбозу

Гематолог Радион Тарновский развеял мифы о тромбозе и назвал факторы, которые действительно повышают его риск — среди них не только перелеты, но и обычные бытовые привычки. Об этом сообщает Lenta.ru.

Заведующий отделением гематологии Радион Тарновский пояснил: один из самых опасных бытовых факторов венозного тромбоза — длительная неподвижность. Это может быть многочасовая поездка в машине, перелет, постельный режим после операции или травмы. Когда человек подолгу не двигается, кровь в венах ног застаивается, что создает благоприятные условия для образования сгустков.

Курение, ожирение и низкая физическая активность тоже увеличивают вероятность тромбоза. Однако, подчеркнул врач, индивидуальный риск зависит не от одной привычки, а от сочетания факторов: возраста, перенесенных тромбозов, онкологических заболеваний, беременности, приема некоторых гормональных препаратов. То есть даже у относительно здорового человека с лишним весом и сидячей работой шансы могут оказаться выше, чем кажется.

Отдельно Тарновский выделил обезвоживание. При выраженном дефиците жидкости объем плазмы крови уменьшается, она временно становится более концентрированной, что повышает риск тромбообразования. При этом универсального безопасного минимума потребляемой в сутки воды не существует: потребность зависит от массы тела, температуры воздуха, физической нагрузки, питания, заболеваний и принимаемых лекарств.

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