Новый сезон сериала «По законам военного времени» начали снимать в Подмосковье

Новый сезон сериала «По законам военного времени» начали снимать на территории Подмосковья, передает Первый канал . Съемки будут проходить в Подольске, Балашихе, Люберцах. Также в числе локаций — усадьбы «Михайловское», «Узкое», «Ивановское», музей-заповедник «Горки Ленинские».

Сезон станет уже восьмым. В нем представят события лета 1942 года под Сталинградом. Режиссерское кресло занял Алексей Карелин.

Выход сезона в эфир запланирован на следующий год.