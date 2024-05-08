Новый сезон велозаездов Gran Fondo стартует в Лотошино

Старт новому сезону велозаездов Gran Fondo в Подмосковье дадут в Лотошино в выходные. Об этом сообщили Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Участников ждут три дистанции на выбор — 27, 52 и 103 километра. Всех, кто доедет до финиша, наградят медалями. Победителям и призерам вручат подарки от организаторов.

В общей сложности в рамках нового сезона в Подмосковье планируется провести пять заездов — в Лотошино, Волоколамске, Богородском округе, Серпухове и Рузе. Помимо этого, в июне будут организованы заезды для маленьких спортсменов.

Подать заявку на участие в заездах и узнать подробную информацию можно на официальном сайте проекта.