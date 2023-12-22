Новый спорткомплекс с крытым катком открылся в Орехово-Зуево

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком под названием «Звездный» открылся на улице Гагарина в Орехово-Зуево. Об этом сообщили в Минспорта Подмосковья.

Губернатор Андрей Воробьев в своем видеообращении к гостям мероприятия поблагодарил «Легенд хоккея», которые проводят игры в городах региона, и пожелал побед спортсменам муниципалитета.

«Хочу пожелать всем жителям Орехово-Зуева, чтобы все спортивные сооружения радовали. Также в преддверии Нового года хочу всем пожелать добра, здоровья, успехов и всем нам — победы», - сказал он.

Жителей округа также поздравил глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

«Мы, конечно же, ждем будущих чемпионов из Орехово-Зуева, будем всячески помогать и способствовать этому», - сказал министр.

Он добавил, что в 2024 году в округе приведут в порядок стадион «Торпедо».

В рамках открытия ФОКа прошел гала-матч команды «Легенд хоккея» с командой местных жителей. Игра завершилась со счетом 5:5.