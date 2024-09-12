Новый волейбольный сезон российской Суперлиги стартует в Подмосковье

Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» проведет первый домашний матч в рамках стартового тура нового сезона женской Суперлиги. Об этом заявили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Ожидается, что соперником подмосковной команды станет «Енисей» из Красноярска. Встреча пройдет уже на следующей неделе в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе. Ведущим мероприятия выступит известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев.

В межсезонье команда из Московской области усилилась двумя игроками. В ее составе теперь выступают чемпионка мира и Европы, призёр Олимпийских игр 2020 года в составе сборной Сербии Мина Попович, а также спортсменка сборной Словении Ева Павлович Мори. Также в клубе сменился главный тренер — в новом сезоне «Заречье-Одинцово» возглавит экс-наставник московского «Динамо» Константин Ушаков.

Первый выездной матч нового сезона «Заречье-Одинцово» сыграет 20 сентября в Челябинске. Соперником подмосковных волейболисток станет местная команда «Динамо-Метар», занявшая в прошлом году итоговое шестое место в турнирной таблице.

С полным календарем игр можно ознакомиться на официальном сайте команды.