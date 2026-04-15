«Нравится быть одной»: 70-летняя Долина заявила, что больше не хочет выходить замуж

Народная артистка России Лариса Долина, которой недавно исполнилось 70 лет, сделала неожиданное заявление о своей личной жизни, сообщает Super.ru. Певица призналась, что больше не хочет выходить замуж, и объяснила, почему одиночество ее полностью устраивает.

По словам Долиной, сейчас она чувствует себя счастливой и независимой, особенно в профессиональной деятельности.

«Мне нравится быть одной и не зависеть от мужчин», — подчеркнула артистка.

Напомним, что Долина была замужем трижды. Ее первым супругом стал джазовый исполнитель Анатолий Миончинский, с которым она прожила семь лет. В этом браке родилась дочь Ангелина. Второй муж — бас-гитарист и продюсер Виктор Митязов.

Третий брак оказался самым долгим: с бас-гитаристом Ильей Спицыным певица прожила около 18 лет. Интересно, что Спицын в свое время оставил ради Долиной собственную семью.

Певица уже несколько лет не комментирует свою личную жизнь, предпочитая говорить о творчестве. Недавно она также высказалась о громком скандале, связанном с продажей ее квартиры. Долина заявила, что простила всех причастных к этой истории, и теперь сосредоточена исключительно на работе и новых проектах.