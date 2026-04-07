Лариса Долина простила мошенников и заявила, что начала жизнь с чистого листа

Народная артистка РФ Лариса Долина вновь высказалась о громком скандале, связанном с продажей ее квартиры в Хамовниках, сообщает NEWS.ru.

Певица заявила, что сложный период ее жизни остался позади, и она готова идти дальше.

«Я человек очень сильный, страницу эту перевернула и живу дальше, иду дальше. Я эту страницу перевернула, я все поняла. Живу с чистого листа, с абсолютно чистой совестью», — отметила Долина.

Она добавила, что никому ничего плохого не делала. Она отметила, что не согласна с теми обвинениями, которые вылились на нее после скандала, и простила всех причастных к нему.

Сейчас жизнь Долиной наполнена гастролями и участием в театральных постановка. Свое состояние она оценивает как стабильное.

Напомним, в августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые вынудили ее продать квартиру в Хамовниках. В декабре 2025 года Верховный суд признал право собственности за новой хозяйкой Полиной Лурье после долгих судебных тяжб. Артистка пыталась признать эту сделку недействительной. Сейчас в московской квартире живет новая владелица с детьми.

