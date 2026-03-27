Нурлан Сабуров стал амбассадором клиники по увеличению члена в Дубае

Казахстанский комик Нурлан Сабуров, котором на 50 лет запретили въезд в Россию, теперь примеряет на себя новую роль — бизнесмена и лица медицинского центра. По данным телеграм-канала Mash, артист решил инвестировать в клинику, специализирующуюся на мужском здоровье.

Спектр услуг учреждения, как сообщается, охватывает все, что волнует сильную половину человечества: от увеличения полового члена гиалуроновой кислотой и пластики уздечки до обрезания и консультаций с сексологом, психологом и урологом.

Перед тем как войти в долю, Сабуров, по информации телеграм-канала, прошел полный чекап в филиале медцентра в Алма-Ате — убедился в качестве работы на собственном опыте.

Правила в клинике строгие: перед обследованием — никакой близости, а с признаками воспаления в кабинет не пускают. Операции проводятся за один день под анестезией, стационарного наблюдения не требуется. Врачи предупреждают: после манипуляций возможен небольшой дискомфорт, зато эффект держится 12-15 месяцев.

Цены, судя по опубликованным данным, кусаются, но для целевой аудитории вполне подъемны: увеличение — 90 тыс. рублей, обрезание — 52 тыс. рублей, пластика уздечки — 87 тыс. рублей, пять сессий с психологом — 35 тыс. рублей, полное обследование — от 30 тыс. до 70 тыс. рублей.

Клиника открылась летом 2025 года в Алма-Ате, в июне расширится на Астану, а ближе к осени 2026-го планирует запуск в Дубае.

