О полете Терешковой на орбиту расскажут в Музее Валерия Быковского

«Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский трижды летал в космос, но первый полет он совершил на борту корабля «Восток-5» на два дня раньше, чем Терешкова, и весь полет Валентины Владимировны был с ней на связи и, так сказать, страховал ее и давал советы по рации», – рассказала заведующая отделом «Музей космонавта Валерия Быковского» Екатерина Емельянова.