О полете Терешковой на орбиту расскажут в Музее Валерия Быковского
Фото: [пресс-служба Музея космонавта Валерия Быковского]
Ровно 60 лет назад произошло значимое для всего мира историческое событие: на орбиту Земли отправилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Космический корабль «Восток-6» с Валентиной Терешковой на борту провел за пределами нашей планеты почти трое суток и 19 июня успешно вернулся на Землю.
В честь юбилея полета Валентины Терешковой в Музее космонавта Валерия Быковского в день отправления первой женщины в космос, 16 июня, впервые пройдет тематическая выставка.
«Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский трижды летал в космос, но первый полет он совершил на борту корабля «Восток-5» на два дня раньше, чем Терешкова, и весь полет Валентины Владимировны был с ней на связи и, так сказать, страховал ее и давал советы по рации», – рассказала заведующая отделом «Музей космонавта Валерия Быковского» Екатерина Емельянова.
Гостям выставки в этот день покажут уникальные фотографии Валентины Терешковой и Валерия Быковского, которые были сняты в космосе и на Земле и проведут лекции об их внеземном подвиге. Также в музее проведут масштабный кинопоказ документальной картины «Валентина Терешкова. Чайка и Ястреб».
«Чайка» и «Ястреб» – позывные Терешковой и Быковского. Валентина Владимировна называла своего коллегу «космическим братом», они оставались друзьями и после своего исторического полета, – объяснила Екатерина Емельянова. – Наш музей очень молодой, создан в 2020 году, поэтому для нас проведение такого мероприятия в честь первого полета женщины в космос – двойной праздник!»
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