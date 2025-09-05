Обладатель Кубка Стэнли получил возможность играть за сборную России

До 4 сентября в профайле у Пакетта значилось канадское спортивное гражданство.

В октябре 2024 года канадец стал гражданином России согласно указу президента РФ Владимира Путина.

32-летний Пакетт провел семь сезонов за «Тампа-Бэй Лайтнинг» и в 2020 году стал в составе команды обладателем Кубка Стэнли. В КХЛ канадец выступает уже три года. Сезон 2022/23 он провел за минское «Динамо», а затем перешел в «Динамо» московское. В минувшем сезоне канадец в 64 матчах набрал 34 (16+18) очка.

Ранее Пакетт поделился воспоминаниями об игре с Никитой Кучеровым в «Тампе». Седрик нашел общее в чертах характера со знаменитым россиянином.