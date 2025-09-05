Обладатель Кубка Стэнли получил возможность играть за сборную России
Нападающий «Динамо» Пакетт получил российское спортивное гражданство
Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт получил российское спортивное гражданство, следует из профайла хоккеиста на сайте КХЛ.
До 4 сентября в профайле у Пакетта значилось канадское спортивное гражданство.
В октябре 2024 года канадец стал гражданином России согласно указу президента РФ Владимира Путина.
32-летний Пакетт провел семь сезонов за «Тампа-Бэй Лайтнинг» и в 2020 году стал в составе команды обладателем Кубка Стэнли. В КХЛ канадец выступает уже три года. Сезон 2022/23 он провел за минское «Динамо», а затем перешел в «Динамо» московское. В минувшем сезоне канадец в 64 матчах набрал 34 (16+18) очка.
Ранее Пакетт поделился воспоминаниями об игре с Никитой Кучеровым в «Тампе». Седрик нашел общее в чертах характера со знаменитым россиянином.