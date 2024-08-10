Областной арт-фестиваль среди людей с ОВЗ провели в Орехово-Зуевском округе

«Добрый дом» в Орехово-Зуевском городском округе провел областной арт-фестиваль среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что праздник в «Добром доме „Орехово-Зуевском“ посетили воспитанники восьми детских домов и двух детских центров. Для участников были подготовлены мастер-классы, аквагрим, игровая зона, дискотека. Наставники использовали разные виды арт-терапии.

«Наш арт-фестиваль направлен именно на то, чтобы они себя реализовали, потому что реализовать в городе они себя не могут. Здесь несколько „Добрых домов“ нашей Московской области, наши друзья, которые приезжают на все наши фестивали, они все очень творческие. Мне нравится, когда они улыбаются, когда мы дарим им радость. Я считаю, что это самое главное в нашей работе», — говорит Мария Леонтьева, заместитель директора «Доброго дома „Орехово-Зуевский“.

Свои умения смогли показать люди разных возрастов. Пейзажи, натюрморты, дерево желаний — все это оставило след в душе участников.