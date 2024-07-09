Областной фестиваль-конкурс «Сердце России» пройдет в эти выходные в подмосковной деревне Березняки

Уже в предстоящие выходные в деревне Березняки Сергиево-Посадского городского округа состоится областной фестиваль-конкурс «Сердце России», посвященный обретению мощей Преподобного Сергия Радонежского. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Примечательно, что данный фестиваль задуман с целью поддержки и развития российской национальной культуры, патриотического, нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения, приобщения молодежи к культурным и духовным ценностям.

География фестиваля простирается от Калининградской области до Дальнего Востока, от острова Валаам до Кубани. На XX фестиваль-конкурс принято 139 заявок, ожидается 350 участников из 19 муниципалитетов Московской области, Санкт-Петербурга, Владимирской, Нижегородской, Ростовской, Калужской областей, Республики Беларусь и ЗАТО Саров.

Открытие фестиваля состоится 13 июля на сцене дома культуры «Юность» деревни Березняки. Также праздничные мероприятия пройдут в парке. Гостей ждут ярмарка изделий народных промыслов, русские забавы, творческие мастерские, открытый микрофон. Для участников фестиваля будет организована экскурсия в Гефсиманский сад Черниговского Скита.