Обнародован рейтинг вратарей РПЛ по проценту отраженных ударов

Первую строчку в рейтинге занял голкипер московского «Спартака» Александр Максименко, отразивший 78% ударов. Страж ворот красно-белых сыграл во всех восьми матчах в РПЛ, пропустил семь мячей и трижды сыграл на ноль.

На второй строчке разместился голкипер «Зенита» Денис Адамов (77%), который лидирует в чемпионате по количеству сухих матчей — четыре. Антон Митрюшкин из «Локомотива» отбил ровно три четверти ударов (75%), следующие два места заняли Евгений Ставер из «Рубина» и Богдан Овсянников из «Оренбурга» — по 74%.

Первые трое голкиперов из рейтинга получили приглашение на сбор национальной команды России. Также в сборную приглашены Станислав Агкацев из «Краснодара» и Матвей Сафонов из ПСЖ.

Ранее комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Балтика» — «Зенит», предсказав, что в этой игре будет не более двух голов.