Эксперт считает, что в матче будет небольшое количество голов. В минувшем сезоне команды провели четыре матча в чемпионате и Кубке России. Встреча РПЛ в Калининграде завершилась нулевой ничьей, три игры «Зенит» выиграл с минимальным счетом 1:0.

«Я думаю, что получится очень тяжелый, вязкий футбол, в который „Балтика“, скорее всего, „Зенит“ затянет, завяжет. В прошлом сезоне была ничья 0:0. Вот повторения 0:0 мне бы не хотелось видеть в этой встрече. Но вряд ли эта игра должна быть „верховой“, — сказал Генич.

Комментатор предположил, что в матче будут забиты один или два мяча.

Матч «Балтика» — «Зенит» пройдет 16 сентября. После восьми туров петербуржцы занимают пятое место, имея в своем активе 15 очков. «Балтика» располагается на седьмой строчке с 11 баллами.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко восстановился после болезни и сможет сыграть против «Факела».