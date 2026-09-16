Генич предположил, что в матче «Балтика» — «Зенит» будет забито не больше двух мячей
Комментатор Генич предрек небольшое количество голов в матче «Балтика» — Зенит»
Фото: [ФК «Балтика»]
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал свой прогноз «Рейтингу букмекеров» на матч девятого тура РПЛ «Балтика» — «Зенит».
Эксперт считает, что в матче будет небольшое количество голов. В минувшем сезоне команды провели четыре матча в чемпионате и Кубке России. Встреча РПЛ в Калининграде завершилась нулевой ничьей, три игры «Зенит» выиграл с минимальным счетом 1:0.
«Я думаю, что получится очень тяжелый, вязкий футбол, в который „Балтика“, скорее всего, „Зенит“ затянет, завяжет. В прошлом сезоне была ничья 0:0. Вот повторения 0:0 мне бы не хотелось видеть в этой встрече. Но вряд ли эта игра должна быть „верховой“, — сказал Генич.
Комментатор предположил, что в матче будут забиты один или два мяча.
Матч «Балтика» — «Зенит» пройдет 16 сентября. После восьми туров петербуржцы занимают пятое место, имея в своем активе 15 очков. «Балтика» располагается на седьмой строчке с 11 баллами.
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