Общественники обратились в СК с требованием наказать Аллу Пугачеву

Общественники из «Зова народа» обратились к председателю СК Александру Бастрыкину и главе МФД Владимиру Колокольцеву с требованием задержать и допросить Аллу Пугачеву на предмет финансирования ей ВСУ, сообщает SHOT.

Инициаторы обращения припомнили Примадонне ее признания в солидарности с супругом Максимом Галкиным (признан в России иноагентом), который открыто заявлял о поддержке ВСУ. Также певицу предлагают привлечь по административной статье «Публичное оскорбление в интернете» за высказывания, в которых она называла россиян холопами и рабами.

Обращение общественников последовало менее чем через сутки после возвращения Пугачевой в Россию. Вчера вечером народная артистка СССР проследовала на территорию страны через КПП в Псковской области, а сегодня утром приехала в свой замок в подмосковной деревне Грязь.