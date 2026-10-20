Пятно у села Пензенского: Минэкологии Сахалина ликвидирует разлив нефти

На берегу Сахалина второй день смывают мазут и нефтепродукты

Общество

В Томаринском районе Сахалинской области второй день продолжаются работы по очистке прибрежной полосы Охотского моря от загрязнения нефтепродуктами. В районе села Пензенского ликвидацию проводят силы местной администрации, волонтеры и спасательные службы. К расследованию инцидента подключился Росприроднадзор для забора проб воды и грунта. Угрозы населению нет. Об этом сообщает «Южный Федеральный».

Ход ликвидации и привлекаемые ведомства

  • Локация ЧП: прибрежная полоса моря вблизи села Пензенского (Томаринский район, Сахалинская область).
  • Сроки работ: очистка береговой линии идет второй день подряд (19–20 октября 2026 года).
  • Задействованные структуры: администрация Томаринского района, волонтерские группы, Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ, а также Минэкологии Сахалинской области.
  • Контроль и экспертиза: Росприроднадзор уведомили для выезда специалистов, проведения обследования акватории и взятия экологических проб.
  • Безопасность: чиновники заявили об отсутствии прямого риска для жизни и здоровья населения ближайших сел.

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