Пятно у села Пензенского: Минэкологии Сахалина ликвидирует разлив нефти

В Томаринском районе Сахалинской области второй день продолжаются работы по очистке прибрежной полосы Охотского моря от загрязнения нефтепродуктами. В районе села Пензенского ликвидацию проводят силы местной администрации, волонтеры и спасательные службы. К расследованию инцидента подключился Росприроднадзор для забора проб воды и грунта. Угрозы населению нет. Об этом сообщает «Южный Федеральный».