Пятно у села Пензенского: Минэкологии Сахалина ликвидирует разлив нефти
На берегу Сахалина второй день смывают мазут и нефтепродукты
В Томаринском районе Сахалинской области второй день продолжаются работы по очистке прибрежной полосы Охотского моря от загрязнения нефтепродуктами. В районе села Пензенского ликвидацию проводят силы местной администрации, волонтеры и спасательные службы. К расследованию инцидента подключился Росприроднадзор для забора проб воды и грунта. Угрозы населению нет. Об этом сообщает «Южный Федеральный».
Ход ликвидации и привлекаемые ведомства
- Локация ЧП: прибрежная полоса моря вблизи села Пензенского (Томаринский район, Сахалинская область).
- Сроки работ: очистка береговой линии идет второй день подряд (19–20 октября 2026 года).
- Задействованные структуры: администрация Томаринского района, волонтерские группы, Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ, а также Минэкологии Сахалинской области.
- Контроль и экспертиза: Росприроднадзор уведомили для выезда специалистов, проведения обследования акватории и взятия экологических проб.
- Безопасность: чиновники заявили об отсутствии прямого риска для жизни и здоровья населения ближайших сел.