Очередная открытая тренировка по самбо состоялась в подмосковной Рузе

Открытая тренировка по самбо, собравшая всех желающих познакомиться с этим уникальным видом спорта, прошла в парке «Городок» в подмосковной Рузе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, в рамках партийного проекта «Единой России» «Za Самбо» под руководством опытного тренера, участники тренировки получили возможность погрузиться в мир самбо, освоив базовые приемы и узнав о преимуществах этого вида спорта.

Отмечается, что на тренировке царила дружеская атмосфера. Участники, с энтузиазмом осваивая новые приемы, активно задавали вопросы тренеру, делясь своим опытом и впечатлениями.