Очередная открытая тренировка по самбо состоялась в подмосковной Рузе
Фото: [Администрация Рузского городского округа]
Открытая тренировка по самбо, собравшая всех желающих познакомиться с этим уникальным видом спорта, прошла в парке «Городок» в подмосковной Рузе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Так, в рамках партийного проекта «Единой России» «Za Самбо» под руководством опытного тренера, участники тренировки получили возможность погрузиться в мир самбо, освоив базовые приемы и узнав о преимуществах этого вида спорта.
Отмечается, что на тренировке царила дружеская атмосфера. Участники, с энтузиазмом осваивая новые приемы, активно задавали вопросы тренеру, делясь своим опытом и впечатлениями.
«Партийный проект „Za Самбо“ — это не просто спортивное мероприятие, это отличная возможность для жителей Рузы познакомиться с уникальным видом спорта, улучшить свое физическое и психологическое здоровье, а также обрести новых друзей и коллег по спорту», — рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Зинаида Васьковская.