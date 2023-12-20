Официально: восьмая серия сериала «Слово пацана» выйдет 21 декабря

Финальная, восьмая, серия нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет на базе онлайн-кинотеатров в четверг, 21 декабря. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы онлайн-кинотеатра Start.

Заключительный эпизод можно посмотреть в сервисах Wink и Start.

«Чтобы финальный эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) вышел в ранее запланированный день – 21 декабря 2023 года – режиссер Жора Крыжовников и его команда последние дни работали фактически круглосуточно», – сообщили представители сервиса.

Там же отметили, что восьмая серия выйдет утром. О точном времени ее появления в библиотеке кинотеатра станет известно позже.

Ранее в сеть утекли «сырые» версии седьмой и восьмой серий «Слово пацана». Актеры и создатели кинокартины прокомментировали этот инцидент и призвали россиян не смотреть «слитые» кадры, поскольку они были недоработаны с точки зрения монтажа и не только.

Ранее режиссер сериала Жора Крыжовников сообщил, что восьмая серия будет переснята. О правках, которые планируют внести в финальный эпизод, также сообщали в пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink.

Премьерная серия «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышла 9 ноября. Сериал повествует о жизни молодых ребят, которые являлись частью группировок в Казани в конце 1980-х годов.