Охранник «Крокус Сити Холла» подал в суд на Киркорова за причинение легких телесных повреждений

Филиппу Киркорову может грозить до четырех месяцев заключения за причинение легких телесных повреждений охраннику «Крокус Сити Холла», сообщает SHOT.

Инцидент произошел еще в сентябре. Киркоров побывал на юбилейном концерте Ани Лорак. После его завершения он решил пройти к певице за кулисы, но на его пути встал охранник, потребовавший у «короля» пропуск.

Киркоров грубо оттолкнул секьюрити и проследовал дальше. У охранника же диагностировали растяжение связок голеностопа.

Филипп продолжил обычную жизнь звезды шоу-бизнеса с концертами и вечеринками, а тем временем пострадавший охранник подготовил на него заявление в полицию.