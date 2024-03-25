Около 100 тыс. культурных мероприятий проведено в Рязанской области за год

Почти сто тысяч различных культурных мероприятий прошло в течение года в Рязанской области. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный орган статистики.

Уточняется, что посещаемость этих мероприятий составила около двух миллионов. Таким образом, каждый житель региона в среднем дважды приобщился к культурной жизни.

Отмечается, что под эгидой Минкульта России в регионе работают четыре театра, концертный зал, почти 560 КДЦ. Кроме того, более 770 памятников архитектуры и культуры Рязанской области внесены в общероссийский реестр объектов культурного наследия. По количеству исторически значимых больше всего их находится в Рязани — свыше 260 объектов.