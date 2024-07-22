Около 30 объектов общественного питания будет работать на фестивале «Гуляй Город» в Чехове

Три десятка объектов общественного питания будет работать на историческом фестивале «Гуляй Город» в Подмосковье, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, посетители мероприятия смогут попробовать удмуртские, испанские, русские, азиатские блюда, шашлыки, пироги, различные виды мороженого. На фестивале будет организована ярмарка, где свою продукцию представят сельхозпроизводители из Подмосковья и других регионов страны.

Мероприятие посвящено победе в Битве при Молодях. Его проведут в ближайшие выходные вблизи села Молоди в Чехове. В рамках фестиваля воссоздадут атмосферу Руси XVI века. В программе — военно-историческая реконструкция, выступления артистов, традиционные русские игры и забавы, мастер-классы.