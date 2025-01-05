Около 3,5 тысячи человек посетили зимний мотофристайл в Подольске

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Подольск ]

Около трех с половиной тысяч человек посетили зимний мотофристайл в Подольске, передает пресс-служба муниципальной администрации. Мероприятие прошло возле ТРЦ «Гран Сити» в Климовске.

Участники представили зрителям уникальные акробатические трюки на мотоциклах. К примеру, руководитель команды FMX13 Алексей Колесников показал сальто на багги — этот трюк способны выполнить всего несколько человек во всем мире.

За музыку отвечал чемпион мира и Европы по битбоксу, лауреат множества музыкальных премий Вахтанг.