Около 3,5 тысячи человек посетили зимний мотофристайл в Подольске
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Подольск]
Около трех с половиной тысяч человек посетили зимний мотофристайл в Подольске, передает пресс-служба муниципальной администрации. Мероприятие прошло возле ТРЦ «Гран Сити» в Климовске.
Участники представили зрителям уникальные акробатические трюки на мотоциклах. К примеру, руководитель команды FMX13 Алексей Колесников показал сальто на багги — этот трюк способны выполнить всего несколько человек во всем мире.
За музыку отвечал чемпион мира и Европы по битбоксу, лауреат множества музыкальных премий Вахтанг.
«Благодарю участников шоу за яркие и незабываемые моменты, которые подарили жителям Подольска в эти праздничные дни», - отметил глава Подольска Григорий Артамонов.