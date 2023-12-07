Около 500 спортсменов примут участие в новогоднем конном фестивале в Подмосковье

В Дмитровском городском округе состоится новогодний конный фестиваль. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Участие в фестивале примут порядка 500 спортсменов. Они продемонстрируют свои навыки и умения по «фигурному катанию» на лошадях, конкуру, преодолению препятствий разной высоты, а также покажут сложные спортивные элементы.

Входе на фестиваль бесплатный для всех желающих. Также будет организована онлайн-трансляция соревнований. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда в Серпухове откроют после реконструкции стадион «Спартак».

*Возрастное ограничение 6+