Около трех тысяч человек посетили подмосковный фестиваль «Зарайская нива» в этом году

В этом году фестиваль-ярмарку «Зарайская нива» посетили порядка трех тысяч человек, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Ежегодное мероприятие прошло в Центральном парке культуры и отдыха в Зарайске. Фестиваль приурочили к началу полевых работ.

Для гостей мероприятия подготовили большую концертную программу. На сцене выступили в том числе вокальные и хореографические коллективы региона. Также в рамках фестиваля работала ярмарка, где можно было приобрести фермерские продукты, сувениры и товары народного промысла.

Кроме того, на «Зарайской ниве» состоялись мастер-классы, викторины, прошла выставка, на которой представили свыше тридцати разнообразных сельскохозяйственных машин, а также работала полевая кухня — в общей сложности гости фестиваля съели около четырехсот килограммов плова.

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