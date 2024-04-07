Андрей Воробьев: Каждый год мы обустраиваем 10-12 лесопарков, и модернизируем городские парки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в телепередаче «Неделя в городе» в эфире телеканала «Россия 1» подчеркнул, что благоустройство — это то, что очень востребовано, и Правительство обязательно будет и дальше интенсивно реализовывать данную программу в Подмосковье.

Примечательно, что за прошлый год полностью преобразилось 60 общественных пространств, парков и лесопарков. А уже в этом году на территории региона благоустроят еще почти сто объектов, парков, набережных и пешеходных зон. Так, первые, где ремонт завершается, откроют уже в мае в Дмитрове, Долгопрудном, Луховицах, Фрязино и Протвине.