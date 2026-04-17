Оксана Самойлова резко высказалась о слухах, распространившихся после развода с Джиганом

Блогер и модель Оксана Самойлова, которая недавно пережила развод с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Александрович Устименко-Вейнштеин) решила раз и навсегда прекратить домыслы о своей личной жизни, пишет Super.ru.

Самойлова выступила с резким опровержением слухов о новых романах. В своем новом посте она заявила, что у нее нет и не было никаких романов, и попросила не приписывать ей отношения с каждым мужчиной, который оказывается рядом с ней, будь то друг, коллега или случайный знакомый.

По словам блогера, она много и активно общается с разными людьми, как с мужчинами, так и с женщинами, но эти контакты не означают ничего большего, чем дружеские или рабочие отношения, и любой, кто пытается увидеть в этом намек на роман, ошибается.

«Я не буду разменивать себя на сомнительные интрижки. Я слишком ценная. ,<...> У меня когда что-то будет, то это будет исключительно по очень большой любви и никак иначе», — отметила Оксана.

Модель призналась, что главный человек в ее жизни, которого она выбирает сознательно и ежедневно, — это она сама, и она не видит в этом ничего предосудительного.

Ранее Оксана Самойлова назвала себя бездомной после развода с Джиганом.