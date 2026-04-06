«Я бездомная»: Оксана Самойлова пожаловалась на жизнь после развода с Джиганом

Блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова, известная широкой публике как жена рэпера Джигана, сделала громкое заявление и назвала себя бездомной. Причиной стал раздел имущества, в результате которого шикарный особняк, куда вкладывались силы и душа, отошел бывшему мужу. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Самойлова наткнулась на фото и видео того самого дома, когда чистила память телефона. Она не удержалась и показала подписчикам не только внешний вид коттеджа и проект внутренней отделки, но даже огород, разбитый на крыше. «А теперь я бездомная. Тут можно позлорадствовать», — с горечью написала она.

Впрочем, реальность не так драматична, как кажется. По условиям мирового соглашения, которое пара заключила в суде, Джигану отошли элитный особняк и апартаменты в Москве. А вот самой Самойловой достались две другие квартиры в столице плюс денежная компенсация за трехэтажный коттедж бывшего супруга. Так что без крыши над головой она не осталась.

