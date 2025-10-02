Октябрь в Подмосковье: куда сходить с «Пушкинской картой» за новыми впечатлениями

Обладатели «Пушкинской карты» могут превратить октябрь в насыщенный культурный марафон по Московской области. Редакция REGIONS представила актуальную афишу событий, которые позволят молодежи познакомиться с историей, искусством и театром без удара по бюджету.

Выставки: от Востока до древних эпох

«Искусство в поиске. Цвет и форма» (6+) в Зарайском кремле — до 19 октября. Экспозиция посвящена искусству Востока.

«Археология Сергиево-Посадской земли» (6+) в Сергиево-Посадском музее-заповеднике. Представлен фрагмент бивня мамонта и другие древние артефакты.

«Стекло: живая/неживая материя» (12+) в усадьбе Архангельское. Показ исторических и завораживающих современных работ из стекла.

Спектакли и музыкальные вечера

5 октября: концерт хора Данилова монастыря Ave Maria (12+) в музее «Новый Иерусалим».

7 октября: спектакль «Кентервильское привидение» (6+) в Московском областном театре драмы и комедии.

10 октября: сказка «Рикки-Тики-Тави» (6+) — о приключениях мангуста — в Московском областном театре драмы и комедии.

12 октября: выступление струнного квартета Московской филармонии (6+) в Клину.

Семейный досуг, квесты и интерактив

4 октября: премьера сказки «Аленький цветочек» (6+) в Московском областном театре драмы и комедии.

Театрализованная экскурсия «Обыкновенные гости необыкновенного дома» (6+) в музее-заповеднике Чайковского в Клину.

Интерактивная программа «В мире первобытного человека» (6+) — до 30 октября в Сергиево-Посадском музее-заповеднике.

Квесты:

Web-квест «Город древний, город чудный» (12+) в Сергиевом Посаде.

Квест «Унесенные ветром» (12+) в усадьбе Архангельское.

Напомним, «Пушкинская карта» — это государственная программа, предназначенная для граждан России от 14 до 22 лет включительно, которая позволяет молодежи бесплатно посещать культурные мероприятия по всей стране. Карта ежегодно пополняется государством (лимит — 5 тыс. рублей), и эти средства можно потратить на покупку именных билетов в театры, музеи, концертные залы, а также на просмотр определенных российских фильмов в кинотеатрах (до 2000 рублей).

Оформить карту можно через приложение «Госуслуги.Культура» или в «Почта Банке», но стоит помнить, что деньги с нее нельзя обналичить или перевести, а неизрасходованный годовой остаток не переносится на следующий период.

Ранее сообщалось, что музыкальный праздник «Королевский концерт» пройдет в Подольске Московской области.