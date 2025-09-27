Музыкальный праздник «Королевский концерт» пройдет в Подольске

В культурно-просветительском центре «Дубровицы», расположенном в Подольске, в воскресенье, 28 сентября пройдет музыкальная программа под названием «Королевский концерт на 261 клавише. Орган, клавесин, рояль».

Начало мероприятия запланировано на 18:00 и продлится оно около полутора часов. Гостей ожидает необычная программа с произведениями таких знаменитых композиторов, как И.С. Бах и А. Солер, в исполнении талантливых музыкантов: органиста Григория Варшавского, клавесинистки Дарьи Гречищевой и пианистки Юлии Иконниковой.

Возрастное ограничение составляет 12+. Посетители могут приобрести билеты как в кассе, так и на официальном сайте центра. Также доступны билеты по программе «Пушкинская карта», что может сделать посещение еще более доступным для молодежи. Это редкое музыкальное событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей классической музыки и культуры в целом.

Культурно-просветительский центр «Дубровицы» по праву гордится своим уникальным органом, который был создан в Германии по старинной французской технологии XIX века. В России всего два таких инструмента, второй из которых располагается в Большом зале Московской консерватории.

