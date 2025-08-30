«Не нужно заставлять»: певец оценил включение своих песен в школьную программу

Олег Газманов положительно оценил включение своих песен в школьную программу. Артист отметил, что особенно ценит естественный интерес детей к патриотическим произведениям. Об этом сообщил ТАСС , цитируя исполнителя.

Певец подчеркнул, что школьники исполняют его композиции без принуждения, с искренним энтузиазмом, их «не нужно заставлять». Свои выводы Газманов основывает на наблюдениях за участниками детского конкурса «Родники дети», где юные исполнители не только поют патриотические песни, но и создают собственные произведения.

Артист выразил уверенность, что такой подход способствует развитию творческих способностей подрастающего поколения и укрепляет любовь к родине. Газманов считает, что искренний интерес детей к патриотической музыке свидетельствует о хорошем будущем страны.

Ранее песню SHAMAN и других исполнителей включили в список для изучения на уроках музыки.