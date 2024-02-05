Олимпийская чемпионка Анастасия Максимова провела встречу с воспитанницами Можайской колонии

В Можайской воспитательной колонии наградили победителей четырнадцатой всероссийской спартакиады Общества «Динамо» среди несовершеннолетних осужденных, сообщила пресс-служба УФСИН России по Московской области.

Соревнования проводятся ежегодно во всех воспитательных колониях уголовно-исполнительной системы ФСИН. Участники сдавали зачетные испытания по нормативам ГТО и соревновались в массовых видах спорта.

В этом году в состязаниях участвовали почти семьсот воспитанников колоний, в том числе 41 воспитанница Можайской ВК. Учреждение в комплексном зачете заняло второе место.

Призеров наградили советник председателя Общества «Динамо» Владимир Тимошин, начальник социально ориентированных программ Общества «Динамо» Наталья Иноземцева, сотрудники центрального аппарата ФСИН РФ и руководители подмосковного управления ФСИН.

Специальным гостем церемонии награждения стала заслуженный мастер спорта РФ по художественной гимнастике и серебряный призер Олимпийских игр 2016 и 2020 годов Анастасия Максимова.

Фото: [ Пресс-служба УФСИН России по Московской области ] Фото: [ Пресс-служба УФСИН России по Московской области ]

Наградной кубок торжественно вручили начальнику Можайской ВК Алексею Томилину. А воспитанниц учреждения, которые стали победителями и призерами в различных дисциплинах спартакиады, наградили дипломами и медалями. Также они получили личные памятные подарки от Общества «Динамо» и Детского фонда «Динамо».

После награждения олимпийская чемпионка Анастасия Максимова и председатель Общества «Динамо» Владимир Тимошин провели для воспитанниц колонии мотивационную встречу.

Анастасия Максимова пожелала воспитанницам Можайской ВК никогда не падать духом и не опускать руки, а также верить в себя и обязательно ставить перед собой цели.