Необычный урок: Красногорские школьники примерили профессии коммунальщиков

Необычный урок прошел у восьмиклассников школы № 11 подмосковного Красногорска. В рамках Всероссийского проекта ранней профориентации «Билет в будущее» вместе с заместителем директора по воспитательной работе Еленой Рассказовой они посетили базу МБУ «Красногорская городская служба», где не просто посмотрели технику, но и смогли «примерить» на себя профессии. Об этом сообщили в администрации округа.

Как отметил инженер по обеспечению безопасности дорожного движения МБУ КГС Геннадий Шумов, экскурсии для школьников проводятся около четырех раз в год. Но в этот раз вместе с директором МБУ КГС Верой Павловой впервые решили организовать ее в формате «алгоритм». По его словам, ребятам не только показали технику, но и дали возможность погрузиться в профессии, которые необходимы, чтобы город был чистым и ухоженным: водитель, машинист, медик, механик и другие.

Техника КГС выходит на работу в 6 утра. Каждый водитель перед рейсом проходит медосмотр — алкотестер и мониторинг давления обязательны.

Как поделилась участница экскурсии Злата Грунина, ей было интересно узнать, как правильно измерять пульс и почему превышение этого показателя может привести к катастрофе.

Школьники с интересом познакомились с бытом работников коммунальной службы — на территории базы расположено современное общежитие, осмотрели трактора и погрузчики. Но настоящий восторг у них вызвала автовышка, на которой им даже удалось прокатиться.