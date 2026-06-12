Румер Уиллис отсудила дочь у музыканта Ричарда Томаса: суд поверил дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур

Румер Уиллис, дочь голливудских звезд Деми Мур и Брюса Уиллиса, выиграла спор об опеке над своей дочерью Луэттой, сообщает Super. Суд предоставил актрисе преимущественное право физической опеки. При этом стороны договорились о совместной юридической опеке. Отмечается, что перед вынесением решения эксперты провели специальную оценку условий воспитания ребенка.

Бывший возлюбленный Румер, музыкант Ричард Томас, получил ограниченный график встреч с дочерью: он сможет видеться с Луэттой только каждые вторые выходные, но в присутствии няни, которую назначит Румер. Первое свидание назначено на 20 июня. В будущем суд может разрешить ночевки без контроля, если сочтет это безопасным для ребенка.

Напомним, причиной разбирательства стали серьезные обвинения. Румер заявила, что Томас применял домашнее насилие и оказывал на нее эмоциональное давление. Дочь Уиллиса рассказала о контроле, унижении и изоляции от близких. По ее словам, конфликты происходили в присутствии дочери, из-за чего Луэтта испытывала сильный стресс. В суде Румер поддержала ее мать —Деми Мур, которая выступила свидетелем.

Сам Томас отверг все обвинения. Он заявил, что их отношения с Румер действительно были сложными, но насилия и агрессии с его стороны не было. Однако суд принял сторону девушки. Бывшим партнерам также предписано пройти консультации по совместному воспитанию ребенка. Для общения им придется использовать специальную платформу — это сделано для снижения напряжения между сторонами.

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