«Она помогала людям худеть, а спасти ее не смогли»: что известно о гибели фитнес-тренера Екатерины Домниной
е1: в Свердловской области трагически погибла фитнес-тренер Екатерина Домнина
В городе Полевском Свердловской области трагически оборвалась жизнь 35-летнего фитнес-тренера Екатерины Домниной, сообщает е1. По информации источника, она принимала ванну, взяв с собой мобильный телефон.
По словам знакомых, женщина внезапно уронила устройство в воду, испугалась, вылезла из ванны, но почти сразу почувствовала себя плохо. Приехавшие врачи не смогли ее спасти. Предварительная причина смерти — проблемы с сердцем.
Домнина была человеком с необычной судьбой. Она окончила Академию труда и социальных отношений по специальности «экономика труда, теории и практики управления» и долгое время работала бухгалтером в полиции Полевского. Однако затем она круто изменила свою жизнь, став дипломированным фитнес-тренером по силовому тренингу, степ-аэробике, растяжке, пилатесу и МФР, а также нутрициологом.
На страницах Домниной в социальных сетях можно найти сотни положительных отзывов от клиентов, которые благодарили ее за помощь в похудении и улучшении самочувствия.
