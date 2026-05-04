«Она помогала людям худеть, а спасти ее не смогли»: что известно о гибели фитнес-тренера Екатерины Домниной

В городе Полевском Свердловской области трагически оборвалась жизнь 35-летнего фитнес-тренера Екатерины Домниной, сообщает е1. По информации источника, она принимала ванну, взяв с собой мобильный телефон.

По словам знакомых, женщина внезапно уронила устройство в воду, испугалась, вылезла из ванны, но почти сразу почувствовала себя плохо. Приехавшие врачи не смогли ее спасти. Предварительная причина смерти — проблемы с сердцем.

Домнина была человеком с необычной судьбой. Она окончила Академию труда и социальных отношений по специальности «экономика труда, теории и практики управления» и долгое время работала бухгалтером в полиции Полевского. Однако затем она круто изменила свою жизнь, став дипломированным фитнес-тренером по силовому тренингу, степ-аэробике, растяжке, пилатесу и МФР, а также нутрициологом.

На страницах Домниной в социальных сетях можно найти сотни положительных отзывов от клиентов, которые благодарили ее за помощь в похудении и улучшении самочувствия.

