Известный столичный стилист и парикмахер-модельер Юлия Гаврилова погибла при прыжке с парашютом

При прыжке с парашютом трагически погибла известный московский стилист и парикмахер-модельер Юлия Гаврилова, сообщает The Voice со ссылкой на информацию от ее родственников. Также печальное известие подтвердила Международная Академия парикмахерского искусства Долорес Кондрашовой, где Юлия была не просто сотрудницей, а настоящим наставником для многих коллег.

Для индустрии красоты это стало огромным ударом — из жизни ушел мастер, которого уважали за профессионализм, искренность и редкую способность заряжать энергией.

Гаврилова была мастером международного класса, призером чемпионатов России, Европы и мира по парикмахерскому искусству. Она постоянно участвовала в модных проектах, создавала авторские коллекции и инсталляции, работала с медийными лицами на съемках и светских мероприятиях, а также на фешн-показах.

