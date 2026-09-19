«Она умная женщина»: актер Гогунский рассказал о новой возлюбленной

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский объявил о начале нового романа, к которому подошел с особенным прагматизмом. Актер признался в YouTube-интервью Лауре Джугелии, что перед началом общения детально изучил финансовую чистку и счета потенциальной избранницы.

По словам Гогунского, девушку ему рекомендовал авторитетный знакомый, однако сам актер решил подстраховаться и заранее проверил информацию о ее долгах и счетах.

«Она умная женщина и сразу поняла: у меня есть сад. Если у меня есть сад, значит, у меня есть дом», — также сказал звезда «Универа».

Сейчас артист называет новую спутницу своей музой и ценит то, что рядом с ней может не скрывать плохих эмоций. При этом строить долгосрочные планы на будущее Гогунский пока не спешит, предпочитая жить сегодняшним днем.

Новый роман развиваются на фоне затяжного конфликта с бывшей супругой Ириной Маирко. В Измайловском суде столицы продолжается разбирательство по делу об алиментах. На недавнем заседании судья указала на то, что артист утаивает реальные доходы, так как не предоставил необходимые справки. В свою очередь, защита актера считает, что противоположная сторона специально затягивает процесс ради собственного пиара.

Напомним, что ранее Гогунский оказался в скандале. Поводом стало интервью казахстанской блогерше, где актер заявил, что женщина «не имеет права находиться в плохом настроении рядом с мужчиной». Прозвучала и фраза: «У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу». Гогунский также порассуждал, что женщины «переносят страдания из одних отношений в другие», а мужчине достаточно «потешить самолюбие, пригреть, расслабить». В соцсетях реакция оказалась резкой. Сам Гогунский пытался оправдаться, ссылаясь на «Домострой» и святые писания, уверяя, что фраза вырвана из контекста. Позже он добавил, что «состояние женщины — это атмосфера дома», и призвал «беречь эту силу».