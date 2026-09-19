Зампредседателя Мособлдумы оценил прозрачность выборов в Подмосковье

Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов за два дня посетил 43 избирательных участка своего округа. Он также рассказал о работе центра общественного наблюдения.

По словам Рожнова, он объехал участки, чтобы посмотреть, как голосование идет «на земле». А затем попросил вывести их на камеры — картинка оказалась абсолютно читаемой. Видно, как стоят урны и как проходит процесс. Парламентарий назвал это очень важным.

Рожнов напомнил, что ЦОН работает в Московской области уже семь-восемь лет. Он отметил удобство системы: более половины участков оснащены онлайн-видеонаблюдением, на остальных ведется видеофиксация, так что за голосованием можно следить дистанционно.

Во время визитов зампред Мособлдумы уточнял, когда приходят первые избиратели. По его словам, практически на каждом участке люди разных возрастов приходили голосовать с самого утра.

Напомним, что с 18 по 20 сентября в Подмосковье проходит масштабное трехдневное голосование по выборам 450 депутатов Госдумы IX созыва и 50 депутатов Мособлдумы VIII созыва по смешанной системе, а в Коломне, Химках, Пушкино и Лобне также формируют местные Советы. В регионе открылось рекордное для страны количество избирательных участков — 3 925 пунктов, где жители могут отдавать свои голоса ежедневно с 08:00 до 20:00.