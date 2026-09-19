«Даем отпор террористической швали»: Захарова резко высказалась об атаках ВСУ в дни выборов в России

Москва не рассматривает как партнеров и даже собеседников тех, кто исповедует русофобию, неонацизм и другие формы человеконенавистнической идеологии. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, Россия дает отпор тем, кто проводит русофобскую политику. Дипломат подчеркнула, что в качестве партнеров Москва не видит тех, кто исповедует русофобию, расизм, неонацизм и любые другие проявления человеконенавистнической идеологии.

При этом Захарова отметила: тем, кто приезжает в Россию с любовью, здесь всегда открыты объятия. В Москве понимают и даже ценят мужество таких людей, зная, что на них оказывают давление и чинят препятствия. Россия всегда рада тем, кто приходит с миром, дружбой и открытым сердцем.

Отдельно Захарова высказалась о работе избирательных комиссий в регионах, которые подвергаются атакам дронов.

«Для меня это действительно просто потрясение узнавать, что людей не пугает, как летают дроны над избирательным участком. Выходить на работу, когда ты член избирательной комиссии, — это по сути бросать вызов этой всей террористической швали», — сказала дипломат в беседе с ТАСС.

Захарова призналась: узнавать, что людей не пугают летающие над участком дроны, — для нее настоящее потрясение. Выходить на работу члену избиркома в таких условиях — это и есть вызов террористам, уверена она.

Доказательством своих слов дипломат назвала высокую явку россиян на выборах, которая отмечается повсеместно. Она задалась вопросом, рассчитывают ли противники запугать или отменить Россию, и заявила, что ответом на угрозы станет единение.

По мнению Захаровой, каждый делает свой выбор. Но люди показывают, что, в том числе участвуя в голосовании, отрицают то, что им пытаются навязать через страх, теракты и экстремизм.

Напомним, что в России продолжаются выборы депутатов Госдумы. В один из дней голосования, 19 сентября, ВСУ предприняли попытку атаковать Москву.