«Даем отпор террористической швали»: Захарова резко высказалась об атаках ВСУ в дни выборов в России
Мария Захарова: работа избиркомов — вызов «террористической швали» Киева
Фото: [Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой/Медиасток.рф]
Москва не рассматривает как партнеров и даже собеседников тех, кто исповедует русофобию, неонацизм и другие формы человеконенавистнической идеологии. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, Россия дает отпор тем, кто проводит русофобскую политику. Дипломат подчеркнула, что в качестве партнеров Москва не видит тех, кто исповедует русофобию, расизм, неонацизм и любые другие проявления человеконенавистнической идеологии.
При этом Захарова отметила: тем, кто приезжает в Россию с любовью, здесь всегда открыты объятия. В Москве понимают и даже ценят мужество таких людей, зная, что на них оказывают давление и чинят препятствия. Россия всегда рада тем, кто приходит с миром, дружбой и открытым сердцем.
Отдельно Захарова высказалась о работе избирательных комиссий в регионах, которые подвергаются атакам дронов.
«Для меня это действительно просто потрясение узнавать, что людей не пугает, как летают дроны над избирательным участком. Выходить на работу, когда ты член избирательной комиссии, — это по сути бросать вызов этой всей террористической швали», — сказала дипломат в беседе с ТАСС.
Захарова призналась: узнавать, что людей не пугают летающие над участком дроны, — для нее настоящее потрясение. Выходить на работу члену избиркома в таких условиях — это и есть вызов террористам, уверена она.
Доказательством своих слов дипломат назвала высокую явку россиян на выборах, которая отмечается повсеместно. Она задалась вопросом, рассчитывают ли противники запугать или отменить Россию, и заявила, что ответом на угрозы станет единение.
По мнению Захаровой, каждый делает свой выбор. Но люди показывают, что, в том числе участвуя в голосовании, отрицают то, что им пытаются навязать через страх, теракты и экстремизм.
Напомним, что в России продолжаются выборы депутатов Госдумы. В один из дней голосования, 19 сентября, ВСУ предприняли попытку атаковать Москву.