Ужастик, лес и скорая: популярный тренд чуть не стоил жизни девушке из Подмосковья

Ночной просмотр ужастиков в лесу обернулся для двух жителей Сергиева Посада Мособласти поездкой в больницу. Как пишет MK.RU со ссылкой на Baza, 21-летняя девушка и ее 24-летний спутник отправились в лесной массив, чтобы повторить тренд на «нишевое летнее развлечение».

Пара взяла с собой технику для просмотра и устроилась в лесу в темное время суток. Во время одного из особенно напряженных эпизодов девушка испытала резкий испуг, который сменился острой болью в груди. Парень быстро оценил состояние спутницы и решил немедленно ехать в больницу.

В медучреждении девушку осмотрели и провели обследование. Серьезных органических нарушений не выявили. По предположению медиков, причиной приступа стал спазм коронарных сосудов — реакция, при которой сильный стресс или испуг вызывают временное сужение артерий, питающих сердечную мышцу.

Такой механизм не редкость: резкий выброс адреналина способен спровоцировать сосудистый спазм даже у молодых людей без хронических заболеваний.

После случившегося жительница Подмосковья решила отказаться от экстремальных форматов отдыха и сосредоточиться на комплексном обследовании здоровья.