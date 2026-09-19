Второй день выборов в Госдуму: в ОП оценили нарушения на избирательных участках

Грубых и массовых нарушений, способных повлиять на волеизъявление граждан, во второй день голосования на выборах в Госдуму не выявлено. Об этом сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации НОМ, сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков.

По его словам, статистика и коммуникации колл-центра на 18:40 позволяют сделать вывод: серьезных нарушений, влияющих на ход волеизъявления, нет.

При этом Песков отметил, что в регионах зафиксированы отдельные случаи отклонения от требований законодательства. Однако все необходимые меры реагирования приняли оперативно — вплоть до признания бюллетеней недействительными. Это регламентировано законом, чтобы не нарушить волю избирателей и продолжить голосование в штатном режиме.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября и продлятся три дня — до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее назвал выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами работает в Общественной палате РФ все дни голосования.