Российские треш-стримеры убили кролика в прямом эфире

В Санкт-Петербурге требуют привлечь к ответственности двух треш-стримеров после эфира, во время которого погиб кролик. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, участниками трансляции были 41-летний Егор С. и 25-летний Артем И. Животное, как утверждается, специально принесли в квартиру для стрима и издевались над ним ради донатов зрителей.

Один из участников эфира позже заявил, что кролик погиб. После этого животное закопали. Запись трансляции разошлась по соцсетям.

После публикации кадров пользователи потребовали проверить действия стримеров и решить вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными. О реакции правоохранительных органов пока не сообщалось.

SHOT также утверждает, что это не первый эпизод с животными в трансляциях этих блогеров. Ранее в одном из эфиров появлялся щенок, с которым участники обращались грубо. Что произошло с собакой дальше, неизвестно. Кроме того, один из треш-стримеров издевался над больными людьми и занимался пропагандой ЛГБТ*.

За жестокое обращение с животными при наличии предусмотренных законом обстоятельств в России установлена уголовная ответственность по статье 245 УК РФ. Правовую оценку конкретному случаю могут дать правоохранительные органы после проверки.

*Организация ЛГБТ признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ